Le frizzante des amis attablés discourant pour mieux refaire le monde. Mais aussi une bulle rose qui ne vise pas à vous charger le palais, mais plutôt à l’alléger avec beaucoup de vivacité, de légèreté et de verticalité. Un bio qui sent et qui donne soif avec son fruité fort digeste de pomme et de rhubarbe. Belle affaire ! (5)

Moins de 20$ ★★★ Prosa « Sec frizzante » 2021, Meinklang, Autriche (18,15 $ – 14651824)