Le chenin blanc se fait aimable avec ce « sec tendre » texturé à souhait, qui livre déjà, en entrée de bouche, un fruité généreux, accompli et particulièrement rassasiant. Les équilibres y sont précis, alliant ici la douceur à l’acidité fine et l’amer à des notes plus salines. Ma compagne l’a ennobli plus encore sur un cari rouge aux crevettes. (5)

Le blanc ★★★ Silex d’Orfeuilles 2019, Vouvray, Loire (27,75 $ – 14727753)