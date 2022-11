Imaginons les pommes Cortland, Spartan et McIntosh rougissant d’un bonheur écarlate sous des airs décadents de caramel dégoulinant. Elles étaient pommes, elles sont désormais bonbons. Une friandise liquide décoiffante d’intensité et vertigineuse de tonicité dont on sirote longuement l’essence, un dé à coudre à la fois. (10+)

Le cidre ★★★ 1/2 Cidre de Glace Lafrance 2021, IGT Québec (19,25 $ les 375 ml – 733600)