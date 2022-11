Il faudra laisser vos références au vestiaire et ouvrir grand votre fenêtre de curiosité. Ici, l’assemblage improbable de cépages (grenache, chenin, syrah et tinta barroca) s’aligne avec tonus, tension et légèreté sur une bouche naturellement mentholée, dotée d’amers hautement persistants. Poireaux vinaigrette ? (5) ©

Le nature ★★★ Papegaai 2021, Adi Badenhorst, Afrique du Sud (21,15 $ – 15015580)