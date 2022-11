Avec ce blanc sec nature, on navigue entre un vin boisson, un p’tit bourru, un vin de soif et un bon jus primeur délicieusement déjanté. Le québécois Alexis Hudon s’amuse en tirant habilement parti des colombards, muscadets et folles-blanches en dotant l’ensemble d’un relief où les amers et une faible alcoométrie (9,5 % alc./vol.) dominent. (5)

Le blanc ★★★ Ficelle 2020, Alexis Hudon, Vin de France (22,45 $ – 14997761)