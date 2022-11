Tout récemment dégorgé, ce champagne de gastronomie, pour parts égales de chardonnay et de pinot noir, affichait cette semaine une incroyable jeunesse malgré près d’une décennie sur lattes. C’est là le paradoxe, car il s’en dégage aussi une profondeur et une affriolante tension de textures nourrie plus encore. À ce prix, ne pas hésiter ! (5+)

Le canon ★★★★ Champagne Laurent-Perrier Brut 2012, Champagne, France (102 $ – 15024451)