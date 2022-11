Bien que la chronique du 2 décembre prochain porte sur les mousseux et champagnes à moins de 50 $, je ne pouvais contenir mon enthousiasme pour cette bulle de Carlos Sumarroca, qui demeure à ce prix la plus pertinente sur le marché actuel. Un bio amplement fruité, énergique, de belle tenue, non dépourvu de finesse. (5)

Moins de 20 $ ★★★ Gran Reserva Brut Nature 2018, Sumarroca, Cava, Espagne (17,50 $ – 13408929)