Plusieurs sont souvent déçus par le vin nature. Nature comme dans « tout et n’importe quoi ». Celui des frères Ledogar évite le piège, avec brio en plus. Ici, la vie dans le vignoble monte à l’assaut du verre, avec réalisme et vigueur, enhardi bien sûr par le terroir, mais aussi par le doigté des hommes. On s’en pourlèche l’intérieur. (5+) ©

Le bio ★★★ 1/2 La Compagnon 2021, Domaine Ledogar, Corbières, Languedoc-Roussillon (25,90 $ – 14179726)