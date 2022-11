L’écurie de la familia Fernandez Rivera élève de puissantes et fougueuses montures où le tempranillo s’avère souvent fort racé. Avec sa robe sang de boeuf, ses notes de Bovril, de bois de mesquite et de prune à peine caramélisée, ce rouge assume sa puissance de sève et de fruit sur un maillage puissant et longuement structurant. (5+) ©

Le rouge ★★★ El Vinculo Crianza 2018, La Mancha, Espagne (22,85 $ – 11896691)