Je faisais déguster à l’aveugle ce blanc sec à un vigneron français de passage à La Grande Dégustation. Sourire, mais confusion. « Bourgogne, plus spécifiquement Vézelay, tout au nord ? » Pas bête du tout. Même éclat et même nuances heureuses de poire et de pêche assurées avec clarté, vivacité, subtilité et fraîcheur. Confondu, le vigneron ! (5)

Le blanc ★★★ Chardonnay 2020, Quail’s Gate, Okanagan Valley, Canada (25 $ – 12456179)