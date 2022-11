On se retrouve avec ce beau gin déjà cité dans cette page à l’intérieur d’un mouvement perpétuel d’arômes des plus fins, des plus subtils et des plus diversifiés. L’ambiance porte tout de même plus précisément sur des notes de concombre nuancées par une salutaire touche d’anis et d’agrumes. Ne vous reste que 19 autres infusions à découvrir !

La surprise ★★★★ Gin 22 Non Filtré, Dillon’s, Ontario, Canada (40,75 $ – 12910749)