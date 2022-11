Rien n’est imposé dans ce « second », qui pourtant s’impose. Avec un panache qui prend tout son souffle à l’intérieur d’un équilibre d’ensemble particulièrement saisissant. Tout y est minutieusement calibré, gonflant au passage un relief tannique à la fois fin et séveux, très frais et profond avec sa touche de fumée-graphite. Quelle classe ! (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 L’Esprit de Chevalier 2016, Pessac-Léognan, Bordeaux, France (49,25 $ – 15047848)