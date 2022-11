Comment, vous ne faites pas encore partie des aficionados des vins d’Alain Brumont ? Vous avez du rattrapage à faire, bien qu’il ne soit pas trop tard. À ce prix et dans ce millésime moyen, vous découvrirez l’expertise Brumont, composée de rigueur et de passion, d’expérience et de grand savoir-faire. Un rouge immense, très frais, fort en gueule, mais civilisé (5+) © 

La surprise ★★★ 1/2 Château Montus 2017, Madiran, Sud-Ouest, France (30,75 $ – 705483)