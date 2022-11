Vous vous fermez les yeux, et vous voilà en train d’apprécier quelques beaux spécimens de passiti vénitiens tant la profondeur des flaveurs est ici manifeste. Les frappato et nero d’Avola vont cependant plus loin en faisant corps avec les terroirs locaux pour mieux en soutirer la singularité, le charnu et les jolies notes de tabac frais en finale. (5+) ©

Le rouge ★★★ 1/2 Cerasuolo di Vittoria 2020, Gulfi, Sicile, Italie (34,25 $ – 14044848)