Ce domaine familial duquel Lucille et Mélanie sont aujourd’hui les dignes ambassadrices propose une blanquette dans l’esprit de ce qu’offrait la maison champenoise Moët & Chandon dans les années 1920, mais en plus sec. Rondeur et volupté fruitées sur fond de brioche, de pomme et de massepain. Une mousse coquine et généreuse. (5)

La surprise ★★★ Blanquette de Limoux « Nos Années Folles », Domaine de Fourn, Languedoc-Roussillon, France (17,05 $ – 220400)