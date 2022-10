Le long séjour sur lattes offre au xarel-lo (80 %), au chardonnay et au pinot noir un écrin moustillant finement derrière sa belle robe mordorée et ses flaveurs envoûtantes de gelée de coing, de citron confit et de massepain. Une bulle bio d’envergure, un rien saline, au registre profond qui place de beaux amers au premier plan. (5)

Le canon ★★★★ Blanca Cusiné Gran Reserva Brut Nature 2013, Cava, Parés Baltà, Espagne (38,25 $ – 12591021)