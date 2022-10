On atteint ici, avec cette cuvée aussi savoureuse qu’originale, un équilibre qui n’a jamais semblé aussi assumé. Des cépages indigènes, dont le seyval et l’acadie blanc, livrent un fruité bien vivant de coing et de pomme mûre sur fond de bulles dynamiques, à peine arrondies sur la longue finale. L’apéro parfait ! (5+)

La surprise ★★★ 1/2 Benjamin Bridge NV Brut, Méthode Classique, Nouvelle-Écosse, Canada (31 $ – 13593239)