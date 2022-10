Ce blanc sec pensé et accouché selon les principes de la biodynamie est non seulement une référence, il vous permet aussi d’entrer par la grande porte en matière de grüner veltliner autrichien. À ce prix, tout y est : un fruité moelleux de belle densité, une profondeur de texture et une matière organique vivante où se joue une parfaite intégrité de saveurs. (5)

Le blanc ★★★ Grüner Veltliner 2019, Nikolaihof, Autriche (23,40 $ – 13166181)