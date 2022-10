Une référence incontournable. Chez les Verhaeghe, on ne badine pas avec le malbec. On le porte et le soutient à bout de bras et du fond du coeur, dans son expression paysanne dénuée d’enjolivures pour mieux en dégager le panache et la race terrienne. Coloré et précis, le fruité s’arrondit avec assurance sur des tanins mûrs, hautement savoureux. (5+) ©

Le bio ★★★ 1/2 Château du Cèdre 2020, Cahors, France (28,35 $ – 972463)