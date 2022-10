L’ambiance est ici à la nostalgie, avec ce souvenir des bourgognes opulents, riches en textures, savamment boisés et une belle longueur en bouche. On est aussi ici dans le confort de ses propres repères en matière de chardonnay méridional, ajusté sous l’emprise de ses sous-sols calcaires redressant ici un fruité un rien épicé de pomme et de poire mûre. Blanquette de veau ? (5) ©

Le canon ★★★ 1/2 Château Fuissé Pouilly-Fuissé « Tête de cuvée » 2020, Bourgogne, France (49,75 $ – 11330101)