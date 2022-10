Celles et ceux qui partent sous le soleil connaissent bien les vertus de cette eau-de-vie endiablée, pour ne pas dire aphrodisiaque. La maison Isautier en a fait une spécialité, macérant citron et gingembre sous la douceur moelleuse d’une base de rhum particulièrement pénétrante merci. Pas des plus subtils, mais redoutablement tonique, surtout servi très frais.

La surprise ★★★ Rhum Arrangé Gingembre Citron, Isautier, île de la Réunion, France (48,50 $ – 14970657)