Les trois derniers millésimes bourguignons n’auront pas été généreux sur le plan des volumes, avec comme corollaire des prix à la hausse. Par cette cuvée « négoce », la maison Bichot non seulement contient les prix, mais offre une qualité de haut niveau, avec à la clé un blanc sec très classique, ciselé et éclatant, aussi salin que sapide. On se régale ici ! (5)

Le blanc ★★★ Chablis 2021, Albert Bichot, Bourgogne, France (29,90 $ – 17897)