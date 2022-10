Regardez, mais surtout humez et savourez ce rouge. C’est immédiatement conquérant. Sans esprit belliqueux toutefois. Un malbec tout ce qu’il y a de sain, pétant de santé derrière ses tanins frais et bien serrés, amplement lubrifié sur le plan fruité. Un rouge artisan inspiré qui relève déjà les défis de l’automne et des dernières grillades à venir. Hautement recommandable. (5) ©

Le bio ★★★ Château Combel-La-Serre « Cuvée Château » 2018, Sud-Ouest, Cahors, France (23,65 $ – 13090762)