La charte de qualité Bollinger

« Si j’ai bonne souvenance, il y a cinq causes de boire : l’arrivée de l’hôte, la soif présente et la soif future, ainsi que la qualité du vin et toute autre cause qu’il plaira. » J’adore cette citation. Elle ne tourne pas autour du pot, mais le remplit ou le vide, selon l’indice de déshydratation. Celle-ci provient de l’inscription gravée en latin sur la façade de la cuverie de l’abbaye Notre-Dame-de-Cîteaux en 1772. On pourra évidemment énumérer un nombre incalculable de prétextes, de situations ou de beaux liquides pour libérer un bouchon de liège. Il demeure que, parmi ces cinq causes de boire, la qualité du vin est celle qui trouve votre adhésion, sinon pourquoi liriez-vous ces lignes ? Poussons plus avant le bouchon cette semaine avec un vin d’exception qui compte sans doute, avec le mythique Montrachet, parmi les plus grands blancs de la planète vin. Oui, il s’agit bien de vins de champagne, plus particulièrement ceux élaborés par la maison familiale Bollinger.

État des lieux

Si la pandémie a pesé lourd sur la filière vitivinicole, ces trois dernières années ont accusé, du moins en France, des revers climatiques qui ont mis à mal les volumes de vins produits. Avec une incidence sur les prix que notre monopole essaie de contenir sans toutefois y parvenir totalement. La Champagne n’y échappe pas. Selon l’ex-directeur général du Comité Champagne, Vincent Perrin, la Champagne affichait pour l’année 2019 un record de vente en valeurs de 5 milliards d’euros, cela dû entre autres au développement des marchés éloignés et à la montée en gamme, ainsi qu’à la diversification des cuvées, sachant que les BSA (bruts sans années) comptent encore pour 78,5 % des volumes expédiés.

Cela, c’était en 2019, soit l’équivalent de trois récoltes tampons pour s’assurer d’un minimum qualitatif sur lattes pour la production de la précieuse bulle. Heureusement, le millésime 2022 s’annonce prometteur sur le plan des volumes comme sur celui de la qualité d’ensemble, mais générant toutefois une certaine tension sur les stocks pour les 2020 et 2021, comme nous l’annonçait récemment le directeur du développement de la maison Bollinger, Cyril Delarue. « Nous sommes en rupture de l’offre pour une demande actuelle tout simplement exponentielle », ajoutera-t-il. Ce dernier précisait plus globalement que la célèbre appellation demeure la première AOC viticole mondiale en valeurs, alors que la production totale s’exporte dans plus de 190 pays avec près de 298 millions de cols vendus.

Si la maison de feu Lily Bollinger est reconnue pour sa discrétion, elle est aussi prisée pour la confection subtile et personnalisée de ses nombreuses cuvées encadrées par une charte de qualité qui lui est propre. La signature Bollinger ? Elle se traduit par une noblesse des bois (fermentation et élevage), une impressionnante vinothèque de vins de réserve (jusqu’à 60 % des assemblages), d’exceptionnels pinots noirs et, bien sûr, un luxe dans la gestion du temps qui ajoute à la profondeur des cuvées. Le profil des vins tend moins sur la vinosité que sur la finesse d’un charnu, d’une densité de saveurs qui, à l’image d’un mille-feuille, propose tour à tour une interprétation multipiste dévoilée en fonction d’un scénario calibré au millilitre près par le chef de cave Gilles Descôtes. Du grand art ! Mon conseil : faites provision maintenant pour les festivités de fin d’année…

Des vins d’exception Bollinger Spécial Cuvée Brut, Champagne, France (89,50 $ – 384529).

Le vaisseau amiral maison moussant sous une houle fine et crémeuse tout en maintenant la barre avec vigueur, profondeur et amplitude fruitée. Longue finale grillée sur la pomme-poire un rien confite. (5+) ★★★★ Bollinger Rosé Brut, Champagne, France (119,25 $ – 10955741).

Frais, cuit, compoté : le fruit rouge dans toute la subtilité de ses nuances ici fusionnées. Lily Bollinger n’aimait pas le rosé à ce qu’il paraît, mais remercierait ici Gilles Descôtes pour la précision de son doigté ! Des crus d’Aÿ et de Verzenay en rouge cumulés à 24 % de chardonnay participent à un rêve éveillé où la tension fine, délicate et vaporeuse de l’ensemble porte longuement le palais. Exquis. (5) ★★★★ Bollinger La Grande Année Brut 2014, Champagne, France (231,75 $ – 14683092, 466 $ le 1,5 l — 14683105).

Entièrement fermenté sous bois, sept ans sur lattes et une vingtaine de crus pour en démultiplier la complexité, ce grand millésime évoque de brillants Puligny-Montrachet pour l’espace et la race qu’il occupe au nez comme en bouche. Tension et finesse, clarté, lisibilité et intégration parfaite des bulles en fin de bouche. Oui, belle affaire, même à ce prix ! (5+) ★★★★1/2 Bollinger La Grande Année Rosé 2014, Champagne, France (282 $ – 14614476). 19 crus, dont 80 % de grands crus, mais surtout 5 % de vin rouge de la Côte aux Enfants tracent le profil de ce rosé unique, d’un soyeux, d’un dynamisme et d’une fine salinité, aux notes boisées magistralement intégrées. Grand vin ! (5) ★★★★1/2

À grappiller pendant qu’il en reste ! Izadi Reserva 2017, Rioja, Espagne (19,55 $ – 12604098).

Plusieurs amateurs adoreront le boisé épicé soutenu qui enrobe, enrichit et élève l’ensemble qui demeure, encore une fois ici, tout à fait capable d’en soutenir le fruité. Un flacon déjà assagi, mais tout de même vigoureux, aux tanins abondants bien fondus, très frais, d’une appréciable longueur à ce prix. (5) © ★★★  L’Enclos de Ramage 2015, Haut-Médoc, Bordeaux, France (21,65 $ – 14497361). Voilà un bordeaux au sommet de sa forme, accompli, doté de tanins encore fruités et dont la texture moelleuse est une caresse au palais. L’onglet grillé, sa petite salade et ses frites lui feront honneur. (5) ★★★ Château de Caraguilhes « La Font Blanche » 2021, Corbières, Languedoc-Roussillon, France (22,20 $ – 14447997).

Ils sont encore trop rares, ces assemblages de roussanne et de marsanne de cette qualité sur notre marché. J’en suis personnellement friand ! Tout autant dans la texture que par l’évocation suggérée, subtilité des parfums de garrigue tout comme par cette espèce de « paresse » tranquille dégagée sous l’impact d’acidités en retrait. Un blanc tout ce qu’il y a de zen, à savourer lentement sur une pièce de morue noire ou une lotte au safran. (5) ★★★ Cedro 2019, Fattoria Lavacchio, Chianti Rufina, Toscane, Italie (22,25 $ – 14460411).

Au nord-est de Florence, le sangiovese affiche une espèce de détachement serein, sa façon à lui d’être un chouïa plus aristocratique que ses confrères plus au sud. On y gagne en fraîcheur avec un fruité qui ne manque ni de tenue ni d’éclat tout en s’affichant accessible sur tous ces mets à base de tomate dont raffolent les Italiens. (5) ★★★ Domaine Bellevue « Silex des Martinières » 2021, Touraine Chenonceaux, Loire, France (24,85 $ – 14221728).

Ce sauvignon blanc bien sec est une véritable petite bombe olfactive dont la déflagration du fruité exotique résonne encore aux oreilles de Catherine de Médicis alors résidente au célèbre château de Chenonceau. Ampleur, volume et vivacité tissent ici des liens serrés qu’un jambon persillé ou une andouillette grillée sauront exaltés plus encore. (5) ★★★ Pouilly-Fumé Les Chailloux « Silex » 2020, Domaine Chatelain, Loire, France (28,55 $ – 10689753).

Voilà un sauvignon si sec qu’il chatouille sans pour autant créer de malaise. Au contraire ! Le voilà qui file à la verticale, avec tonus et précision, percolant de son jus de roche minéral une solide base fruitée où les agrumes épanouissent en fraîcheur la finale. Les huîtres s’ouvriront d’elles-mêmes à son contact. (5) ★★★ Le Grand Rouge de Revelette 2018, Vin de Pays, Sud-Est, France (43 $ – 10259745).

Peter Fisher remet le couvert avec un sens du partage qui l’honore avec cet assemblage méditerranéen où la syrah jubile et réjouit tout en s’affichant fraîche et bien cadrée par un cabernet sauvignon de belle maturité. Encore une fois, un rouge bio, droit et intègre doté d’une prestance et d’un panache qui évite ici toute forme d’orgueil et de prétention. Harmonieux et long en bouche. Donnez-lui entre 4 et 6 ans de cave pour l’inviter à se dévoiler un peu plus. (5+) © ★★★1/2