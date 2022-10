Le rosé vous horripile par son insignifiance ? Passez votre chemin et laissez-en à tous ceux qui sont sensibles au charme du pur cinsault, dans son expression florale de prune et de mirabelle et sa texture si suave qu’elle en devient envoûtante sur le plan tactile. Un bijou de vin, bien net et léger, vivace et tendrement épicé. (5)

Moins de 20 $ ★★★ Sécateurs Rosé 2021, Swartland, Badenhorst Family Wines, Afrique du Sud (18 $ – 13509252)