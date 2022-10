Le riesling comme il se doit. Net, droit et tranchant. Dans son écrin fruité précis, étirant à la verticale ses notes minérales de fumée et de pierre chauffée. Vin blanc sec articulé jusqu’à plus soif dont le discours sautille entre révélations et contrastes, entre non-dits et amplitudes révélées. Gagnera encore avec quelques années de cave. (5+) ©

Le blanc ★★★ Riesling 2021, Domaine Kientzler, Alsace, France (24,95 $ – 13992475)