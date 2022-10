Voilà un grenache noire qui cabriole et rue dans les brancards comme un veau né dans l’étable en hiver et qui, aux premières chaleurs du printemps, broute l’aube de sa vie dans l’herbe verte du pâturage de ses envies. Un rouge nature juvénile et consistant, franc et corsé, au fruité net et épicé. Lui adjoindre préférablement du porc fumé effiloché. (5) ©

Le rouge ★★ 1/2 Cabirol 2021, Montsant, Espagne (18,85 $ – 13632349)