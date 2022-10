À ce que j’ai compris, deux amis se rencontrent, s’estiment et décident d’unir leurs forces en procédant par des achats de raisins chez quelques solides vignerons triés sur le volet. Le résultat n’est pas dénué d’intérêt, comme en témoigne cet assemblage net et franc de grenache et de syrah livré avec souplesse, fraîcheur et gourmandise. Servir frais sur un bon burger. (5) ©

Le bio ★★ 1/2 La Comarcal Delmoro 2021, Espagne (20,35 $ – 14791851)