La section des gins s’est échafaudée à une vitesse effarante à la SAQ, avec parfois tout et n’importe quoi. Avant sa culbute en cocktail — dont le gin- tonic au zeste de citron est sans doute le plus populaire et le plus rafraîchissant —, c’est la finesse du gin « nature » qui intéresse. Cette triple distillation fait la part belle au genièvre, avec subtilité et éclat.

La surprise ★★★★ L’Arbre, Gin, Maison Teichenné, Espagne