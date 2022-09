Décidément beaucoup de charme dans cet assemblage où domine le sangiovese habilement structuré par un doigt de cabernet sauvignon. Le fruité soutenu de cassis-cerise dégage ici d’abondants tanins frais, mûrs et fournis qu’une touche à peine boisée et épicée vient révéler plus encore. Un bon « spag » lui fera honneur. (5)

Le rouge ★★★ Maremma Toscana Rosso 2020, Berretta, Toscane, Italie (20,05 $ – 12054217)