Ce 2020 s’ajoute à la verticale que j’échafaude dans ma cave à vin depuis près de 10 ans. Et ça promet ! Le 19e millésime de cette cuvée met encore l’accent sur la syrah, la spécialité maison, où se greffent d’autres cépages rhodaniens. Robe riche et flaveurs souples, serrées, épicées, fraîches et de bonne longueur. À ce prix, une affaire. (5+)

Le canon ★★★ 1/2 The Chocolate Block 2020, Boekenhoutskloof, Afrique du Sud (42,25 $ – 10703412)