Pourquoi remettre à « piou » tard ce que l’on peut siffler maintenant ? Rémi Pouizin vous accompagne dans la démarche avec cet assemblage tout frais et juvénile de grenache et de syrah qui ne remettent pas au lendemain la charge fruitée soutenue, souple et fort digeste de ce rouge de saison. Servir frais avec des côtes levées BBQ. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Les Pious 2020, Côtes du Rhône, France (16,15 $ – 13994930)