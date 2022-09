Vous ne connaissez pas le nouveau PN TX17 de cette célèbre maison ? Une cuvée en pinot noir à déculotter James Bond sur place, paraît-il. Contentons-nous de ce Spécial Cuvée fertile en vins de réserve (5 à 15 ans de repos en magnum et plus de 30 mois sur lattes), où brillent les pinots (25 % en chardonnay). C’est fin, riche, luxuriant et essentiel. (5+)

Le canon ★★★★ Bollinger Spécial Cuvée Brut, Champagne, France (89,50 $ — 384529)