Tout simple, mais tout bon que ce chardonnay au goût net et franc de nectarine, de pomme et de citron dont je situerais les approvisionnements en fruits tout au sud de la Côte d’Or, du côté du Mâconnais. La robe est pâle ; la texture, plutôt fine ; l’ensemble, léger et bien vivant, pourvu d’une finale moyenne. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Bourgogne blanc 2020, Emmanuel Fellot, Bourgogne, France (22,10 $ – 14703946)