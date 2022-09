Nous sommes ici en bio ou en conversion bio, mais peu importe. Cet assemblage atypique de pinot noir, de gamay, de négrette et de cabernet franc issu de terroirs de rhyolites des fiefs-

vendéensest pur bonheur. On sent la passion derrière le flacon, sans compter la souplesse, l’équilibre, la fraîcheur et le caractère épicé. (5)

Le bio ★★ 1/2 Collection 2021, J. Mourat, Vin de France (18,65 $ – 14057761)