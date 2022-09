J’ai toujours eu un faible pour les blancs nimbés de mystère. Une mouvance lente, paisible, éthérée s’en dégage, comme si le ciel pouvait attendre. Cet assemblage bio où domine le grenache blanc invite à se caler entre deux roches, deux fûts, deux unités de temps, le jour et la nuit. Sec, ample et riche de sève, ce vin passionne et interroge. (5)

Le canon ★★★ 1/2 Capitelles 2018, Château Mourgues du Grès, Costières de Nîmes, France (31,25 $ – 13944781)