Une dégustation à l’aveugle m’aurait orienté sans autre forme de ménagement vers une eau-de-vie de gousse de vanille mâtinée de caramel au beurre, tant la proposition est ici entêtante et persistante. Un rhum ambré satiné et voluptueux, au charme ravageur — à défaut peut-être de complexité et de profondeur.

Le rhum ★★★ Dzama « Cuvée Noire », rhum ambré, Madagascar (62,75 $ – 11802826)