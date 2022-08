Le nebbiolo fait vin demeure, et sera toujours, fin et musclé. Le passage en distillat l’amplifie plus encore, caisse de résonance ici perçue comme des élixirs d’herbes, amères et moelleuses, très convaincantes, pourvue d’une sève bien sentie avec pulsion à la fois fruitée, épicée, mais surtout balsamique et un rien boisée. On ne s’ennuie pas.

Le canon ★★★★ 1/2 Grappa di Nebbiolo da Barolo invecchiata, Damilano, Piémont, Italie (66,75 $ les 500 ml — 13480138)