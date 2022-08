Une macédoine de fruits frais que cette cuvée où vandal-cliche, seyval blanc, frontenac et vidal jouent d’expression sans tirer jalousement la couverture de leur côté. Une saine complémentarité où melon, banane, pomme, citron et herbes aromatiques se déclinent en rondeur et en fraîcheur, avec ce qu’il faut de substance pour prolonger le palais en finale. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 William blanc 2021, Vignoble Rivière du Chêne, Québec (16,75 $ – 744169)