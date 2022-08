Si cette cuvée du clan Breton se boit comme du petit-lait, c’est parce qu’il accompagne à merveille le camembert. Le chenin relâche ici une part de sa tension et de son amertume dans une version où rondeur et charme fruité opèrent rapidement. Un blanc plus vrai que vrai, sans fard ni entourloupettes. Bref, du vin. (5)

Le blanc ★★★ Épaulé Jeté 2021, Catherine et Pierre Breton, Vouvray, Loire, France (24,15 $ – 12103411)