La forte canicule en Gironde cette année est en voie de transformer le vin de Bordeaux. Mais il ne m’est jamais apparu aussi bon. Et diversifié. Ce bio de la famille Laurent en est un exemple crédible : pas du tout austère, mais riche en couleur et en tanins, étoffé d’un fruité consistant et d’une superbe mâche. (5) ©

Le rouge ★★★ Château L’Escart « Cuvée Julien » 2020, Bordeaux Supérieur, Bordeaux, France (20,60 $ – 896282)