Simplement confondant d’authenticité. Patrice Lescarret ne s’en formalise pas. Il est déjà ailleurs, là où la liberté, sa liberté, le mène. Et ça marche. Avec des jus de grandes émotions, épurés, tactiles et vibrants, il troque les goûts standards, pépères et confortables pour des aventures fruitées emballantes, plus vraies que vraies. Chapeau, l’artiste ! (5) ©

Le bio ★★★ 1/2 Causse Marines « Peyrouzelles » 2019, Vin de France (24,50 $ – 709931)