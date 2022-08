L’ami Jacky

L’appellation Montlouis-sur-Loire est réputée pour son pétillant originel. Le cahier des charges est d’ailleurs passablement pointu sur son élaboration.

Commençons déjà par ce qui est interdit, soit zéro éraflage ni foulage, encore moins d’enzymage, de levurage, de chaptalisation, de liqueur de tirage et de liqueur d’expédition. Ce qui est permis ? En boire à volonté ! Reste que le dégorgement y est obligatoire sinon il neigerait dans votre verre, quelle que soit la saison. Un minimum de neuf mois enfin est exigé à titre de séjour obligatoire sur lattes. Fait à noter, le bio compte ici pour 50 % de l’appellation.

Jacky Blot au Domaine de la Taille aux Loups

J’ai toujours aimé le pétillant de Montlouis. Mais c’est surtout celui de Jacky Blot qui me revient en mémoire. La décision de lui payer une visite chez lui s’imposait, histoire de se remémorer cette « petite » fête célébrée en cave chez les Foucault du côté de Saumur-Champigny, il y a près de 25 ans maintenant.

Une petite bombe de finesse que sa cuvée Triple Zéro (36,25 $ – 12025301). Élaborée maintenant depuis 1993, celle-ci respecte en tout point les règles de l’appellation, mais l’homme pousse plus loin le bouchon. Les faibles rendements de ses vieilles vignes de chenin (plus de 50 ans et dorlotées en bio) assurent déjà la base en s’assurant de ne retenir que les jus de la cuvée seulement (ici à 80 % sans ajout des tailles). Suit une fermentation en fût d’environ trois mois pour « éclaircir » les jus sans autres formes de filtration, fermentation qui trouve son apogée avec une quinzaine de grammes de sucres au compteur. Cette dernière se poursuivra en bouteille jusqu’à épuisement des sucres pour les 36 mois suivants. Pure dentelle de mousse, affriolante de textures, aux de poire briochée, éclatantes et sonores comme un bébé rieur de toutes ses dents à venir. (5) ★★★ 1/2

« On a voulu s’éloigner des pétillants naturels approximatifs », fait remarquer Jacky en me versant sa version Rosée Brut élaborée avec de vieux gamays (issus de la parcelle calcaire Les Hauts de Husseau) vinifiés en cuves inox pour plus de verticalité (sans séjour sur lies fines). Bulles soyeuses et charme à revendre, soutenu de tanins quasi invisibles et au relief tonifiant, presque salin. Pure invitation à taquiner quelques oursins au passage. Et que dire de ce millésime 2012 avec ses neuf ans bien sentis sur lattes ? Un Triple Zéro arrondi, encore bien vivant avec ses amers fins et délicatement truffés. On a déjà envie de se mettre à table avec une poularde aux morilles !

Jacky Blot a réussi, au fil des ans, à broder un patchwork étonnant de lieux-dits et de parcelles où le chenin blanc, mais aussi le cabernet franc au Domaine de la Butte (16 hectares démarrés en 2002 en appellation Bourgueil dont ce magnifique climat mi-pente), devient le porte-voix subtil et nuancé des magnifiques terroirs où dominent entre autres, craie micacée, tuffeau jaune, argiles à silex, poudingues et autres cailloutis. Au Domaine de la Taille aux Loups, mais aussi à Vouvray (Clos de Venise, La Bretonnière, ici, en monopole sur une magnifique pente sud-est), l’homme a su au fil des acquisitions repérer, sentir et comprendre pour mieux faire chanter ses cuvées parcellaires, cernant les potentiels et exaltant les personnalités de chacun d’elles.

Il en va ainsi de sa parcelle « froide » les Hauts de Husseau, où le calcaire affleure, blanc sec substantiel et dynamique qui n’est pas sans évoquer un style meursault perrières, racé et de longue garde. Ou encore ce Clos Michet (cinq hectares) exposé plein sud sur côteau, d’un plaisir tactile à la fois rond et saisissant qui, selon Jacky est « l’incarnation de la sucrosité sans sucres imaginés ». Une parcelle déjà différente du Clos Mony, ceinte de murs et situé tout juste à côté, où le chenin gagne subtilement en vibration lumineuse et minérale (silex), jouant ici de discrétion et de mystère.

Les 12 hectares de ce monopole sont bien évidemment récoltés en fonction des maturités dictées par les nombreux microclimats, sous-sols et pentes (avec un bas de pente destiné pour 25 % à l’assemblage de l’emblématique cuvée Rémus, fer de lance de la maison) avec, vous l’aurez deviné, un premier tri au bout de chaque rang de vigne à la vendange. Il s’agit, selon le vigneron, de capter une même fréquence d’ensemble sans s’embarrasser de distorsions éventuelles nuisibles à la lisibilité de la sélection parcellaire en question. Plus précis que Jacky et vous voilà aux commandes du téléscope James Webb à vendanger les vignobles de la galaxie toute entière.

Si vous passez par Tours, il vous faut impérativement faire une halte gourmande au bistrot Les Belles Caves, dont il est l’un des associés. Pour ma part, plus besoin d’attendre 25 ans pour y rencontrer tous ses potes vignerons.