Visiter les vignobles du Québec en famille

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Vous avez planifié une petite visite dans un vignoble du Québec en famille ? Si vous craignez d’entraîner vos enfants dans une journée de dégustation qu’ils trouveront interminable, sachez que plusieurs domaines offrent une foule d’autres activités pour petits et grands, tant éducatives que récréatives ou gourmandes.

Basses-Laurentides

Au Vignoble Rivière du Chêne, on s’initie à la viticulture grâce aux panneaux d’interprétation qui s’adressent aux petits et grands. Après une marche dans le magnifique vignoble qui nous a ouvert l’appétit, on se procure un panier gourmand à la boutique et on se fait un pique-nique sur le site enchanteur, à proximité des vignes. Pour bien finir la journée, on en profite pour faire un saut à la miellerie Intermiel, située à moins de 10 minutes en auto du vignoble et on initie les jeunes au monde fascinant des abeilles !

Au Domaine Lafrance, on visite à la fois le verger et le vignoble et on déguste des produits alcoolisés, tels que cidres et vins pour les grands, mais aussi des jus de raisin et de pomme, pour les plus petits. On y trouve aussi un bistro et une pâtisserie où on fait les meilleurs beignes aux pommes, de la pizza et de délicieux biscuits. Les enfants apprécieront particulièrement le tour du domaine en charrette, tirée par un tracteur, ainsi que la visite de la fermette d’animaux. En saison, on s’adonne à l’autocueillette des pommes.

Cantons-de-l’Est

À Dunham, on s’arrête au Vignoble Gagliano pour y manger sur la jolie véranda une délicieuse pizza au four à bois, garnie de charcuteries maison et de fromages locaux, pendant que les adultes dégustent les excellents vins du domaine. On en profite ensuite pour faire une belle promenade avec son chien dans les rangs de vigne. La journée se termine autour d’un feu de camp où on peut faire griller des guimauves.

Au Vignoble de l’Orpailleur, on visite un pionnier de la viticulture au Québec. On en profite pour découvrir l’Économusée du vigneron, qui permet aux petits et grands de se plonger dans l’univers fascinant du métier d’artisan vigneron québécois. Une aventure qui met en lumière les défis techniques, économiques et humains derrière la fabrication du vin. Les jeunes pourront aussi se conscientiser aux défis environnementaux en se familiarisant avec le mode d’agriculture raisonnée, prôné au vignoble et expliqué par des guides passionnés.

Au Vignoble La Bauge, les petits seront émerveillés par la visite de l’élevage d’animaux qui vivent dans le parc aménagé à côté du domaine. Des espèces comme les sangliers — animal emblématique du vignoble — des cerfs rouges de Nouvelle-Zélande, des émeus d’Australie, des lamas de la cordillère des Andes et des moutons y vivent en captivité. Ces derniers contribuent au maintien des parcelles biologiques du vignoble.

Montérégie

Si Rougemont est la terre de prédilection des vergers, elle l’est aussi pour certains vignobles. Au Domaine de Lavoie, on peut donc à la fois visiter leurs vergers et cueillir leurs fruits, mais aussi faire des visites guidées en famille du vignoble. Une balade en tracteur permet de faire la navette entre les deux sites. Un parcours d’interprétation de la pomme et de la vigne intéressera les enfants d’âge scolaire, tandis que le parc de jeux, la miniferme et le labyrinthe de plants de maïs raviront les tout-petits.

Île d’Orléans

Pour faire changement des vignobles, les parents peuvent visiter le site de Cassis Monna & Filles qui se spécialise dans la production de liqueurs et produits dérivés du cassis. En plus d’en apprendre sur l’histoire familiale derrière la fondation du domaine et de goûter à certains de leurs produits désalcoolisés (comme leurs excellentes limonades au cassis), le site ravira petits et grands par son offre de produits gourmands. Un resto avec terrasse panoramique est à découvrir et des crèmes glacées et des barbotines au cassis pour le dessert sont vendues à la crémerie. Pour compléter l’offre, des tables de pique-nique sont disposées sur ce site qui se démarque par son étendue. Un coin idéal pour y jouer au ballon et faire courir son chien !

Au site de Saint Pierre Le Vignoble, l’accueil se fait dans une magnifique grange-étable restaurée datant de 1935, qui vaut à elle seule le détour. L’endroit est propice aux balades en famille. Si on emprunte le sentier gazonné pour se rendre au bout du vignoble, on découvre une vue panoramique de la chute Montmorency et du pont de l’Île-d’Orléans. En plus de l’immense terrain de jeu que le site offre, on s’y régale des planches gastronomiques créées par le chef Laurent Godbout, à partir d’ingrédients locaux et frais.

Lanaudière

Au Vignoble Saint-Gabriel, les parents seront ravis de découvrir les vins de cépages hybrides issus du domaine. Pour leur part, les enfants seront attirés par le musée de tracteurs antiques — plus de 135 modèles restaurés en font partie — situé sur la propriété. Un autre musée, d’antiquités agricoles et domestiques cette fois, s’additionne aux activités gratuites du site. Pour les amateurs de plein air, des sentiers pédestres aménagés se trouvent à proximité du vignoble et sont accessibles pour toute la famille. Afin de se sustenter, le restaurant du site offre des repas, dont une fondue au fromage qui fait la joie des enfants !