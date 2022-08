Il ne s’agit pas ici de « dompter » les carignans et les grenaches noirs, mais plutôt de les « réaliser » sans leur tordre un bras ni leur faire avouer le moindre péché d’orgueil. Une mise en scène fruitée et finement épicée, souple et légère, mais vibrante sous l’action des schistes et calcaires qui régalent longuement la finale. (5)

Le bio ★★★ Domaine de Majas 2021, Côtes Catalanes, France (20,20 $ – 13105910)