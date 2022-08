Planté sur des argiles de surface rapidement gagnées par une roche-mère plus calcaire (pierres dorées), le chardonnay s’habille d’un volume de bouche idéal par son fruité mûr, riche et convaincant aux nuances de pêche et de crème pâtissière des plus séduisantes.

Un bio inspiré à déguster

impérativement ! (5)

Le blanc ★★★ 1/2 La Galoche 2021, Domaine Saint-Cyr, Beaujolais blanc (27 $ – 14045111)