Nous sommes très exactement dans l’esprit du Majas cité dans la section bio de ce billet, à savoir ce lâcher-prise sur le plan des extractions pour se concentrer sur l’expression, mais surtout l’équilibre du fruité et de sa glorieuse palatabilité au palais. Vin de soif et de joie qui possède la « gueule de l’endroit » et du sympathique Apostolos qui l’élabore. (5)

Le rouge ★★★ Xinomavro 2020, Apostolos Thymiopoulos, Macédoine, Grèce (18,75 $ – 12212220)