Pourquoi la gamme des vins de ce grand, que dis-je, de ce monument d’homme qu’est Alain Brumont ne trouve-t-elle pas une faveur plus soutenue auprès du public ? Les vins y sont pourtant plus grands que nature, avec une étoffe et une profondeur fruitées qui, à ce prix, demeurent une exception. En tout point édifiant. (5)

Moins de 20 $ ★★★ Tour Bouscassé 2019, Brumont, Madiran, Sud-Ouest, France (18,80 $ – 12284303)