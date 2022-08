Ma nièce Éléonore, pour qui l’alcool n’est pas sa tasse de thé, m’a mis cette « bière de micro sans alcool » entre les mains, car elle me sait sensible aux « indices d’amertume universelle » élevés (ici, un IBU de 42). Les houblons s’en chargent à merveille : ils maintiennent le palais agile, sobre et alerte, mais surtout ils le récompensent sur le plan des saveurs.

La bière ★★★ 1/2 Bière IPA Sober Carpenter, brassée à Montréal, Québec (2,99 $ les 473 ml)