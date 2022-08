Des perdants magnifiques

Beaujolais 2020, Domaine Romy (19,25 $ – 14015131) Tout au sud de l’appellation, Dominique et Nicolas Romy proposent un gamay noir au jus blanc issu de l’agriculture biologique, au fruité charnu palpable, de belle densité, et hautement parfumé avec ses nuances de cerise et de pivoine. Un rouge intègre, bien calibré, harmonieux. Bref, un vin qui fait honneur à son appellation, sans trop d’interventions, sinon celle de vous servir le fruité sur un plateau d’argent. (5) ★★★

Pinot Blanc Auxerrois 2019, Albert Mann, Alsace, France (25,35 $ – 14955625) Cette maison alsacienne, réputée pour sa rigueur et la haute tenue des nombreuses cuvées qu’elle a produites, livre ici un blanc sec bio tout simplement formidable par l’expression des cépages, mais aussi en raison de cette espèce de vitalité fruitée à la fois précise et dynamique. Un superbe flacon, qui régale par sa sapidité et par la gourmandise immédiate qu’il suggère, surtout avec une quiche aux légumes grillés, des rouleaux de printemps ou une tarte à l’oignon. (5) ★★★ 1/2 ©

Pouilly-Fumé 2020, Comte Henry d’Assay, Loire, France (31,25 $ – 14961929) Le sauvignon blanc se donne ici des airs de vin du Nouveau Monde, sans se doter toutefois du caractère fumé et herbacé généralement associé à ces derniers. Le profil est net et plutôt fin, mais aussi pourvu d’une rondeur et d’une puissance qu’une richesse fruitée vient confirmer plus encore. Un blanc de gastronomie à servir avec un saumon en papillote ou un flétan sauce à la crème et fenouil. (5) ★★★ 1/2

Gewurztraminer « Les Jardins » 2019, Domaine Ostertag, Alsace, France (39,25 $ – 12392751) Le clan Ostertag choisit ici de laisser libre cours au millésime, au cépage et à sa fermentation sans rectifier le profil ni ajuster les paramètres du vin en fonction de la demande du marché. Cette « liberté » se traduit par un vin riche et opulent, certes pourvu de sucres résiduels importants, mais traduisant fidèlement le caractère historique des grands blancs d’Alsace. Le tout est cependant livré ici de façon épurée et inspirée, sous l’impulsion d’une extraordinaire envolée aromatique, mais aussi par l’entremise d’un jeu de textures tout aussi intrigant et satisfaisant au palais. À savourer avec des dumplings épicés ou une part de Munster qui se serait frotté à quelques graines de carvi. (5) ★★★ 1/2